Осенью прошлого года в государственных СМИ России появилась информация о возобновлении производства основного боевого танка Т-80 на заводе «Омсктрансмаш». Обозреватель издания Military Watch Magazine в своем материале предполагает, что речь идет о подготовке к выпуску нового поколения российских танков под индексом Т-100.

Автор материала отмечает, что новая боевая машина в ходе испытаний вызвала положительные отзывы, как у рядовых российских военнослужащих, так и у Министерства обороны Российской Федерации. Т-80, на базе которого и будет создан новый класс российских танков, составлял костяк армии Советского Союза. Однако после развала СССР на фоне проблем в экономике предпочтение было отдано танку Т-72, модернизированная версия которого позже начала выпускаться под индексом Т-90.

На заводе «Омсктрансмаш» с конца 1980-х годов была подготовлена программа глубокой модернизации танка Т-80 для создания боевой машины следующего поколения. Проект получил название «Черный орел». Однако программа модернизации танка была из-за нехватки финансирования в 1990-е годы. По мнению обозревателя издания, в основу танка нового поколения, который, вероятно, получит индекс Т-100, войдут наработки «Черного орла». В таком случае новый российский танк станет самой боеспособной бронемашиной в современной российской армии за исключением Т-14.