Стратегическое соотношение сил в украинском конфликте будет изменено коренным образом после истощения средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем материале сообщает журнал Militaru Watch Magazine.

По словам автора статьи, передовые позиции украинской армии стали более уязвимы для российской авиации, поскольку ВСУ за последнее время потеряли несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также С-300. При этом американские системы ПВО заменить крайне сложно, а советские системы С-300 – практически невозможно в текущих условиях.

Обозреватель издания отмечает, что тенденция, направленная на истощение, украинских средств противовоздушной обороны в зоне боевых действий может коренным образом повлиять на стратегическое соотношение сил. Официальные лица на Украине подтверждают, что в случае истощения средств ПВО положение ВСУ на фронте станет критическим.