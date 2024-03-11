Дорожные инспекторы Каштыма под Челябинском задержали 33-летнего наркоторговца, которого семь лет искала для полиция страны. Кадры с попыткой наркоторговца остановить полицейских выстрелами и его задержанием опубликовала в тг-канале офпред МВД РФ И. Волк.

В ролике, который снят камерой автомобиля ДПС, можно увидеть, как полицейские подходят в белому Порше. Водитель отдает им документы, которые инспекторы тщательно изучают в своем автомобиле. После этого они возвращаются к водителю. После короткой беседы водитель открывает по полицейским стрельбу и срывается с места.

Один из инспекторов получает ранение в руку, но запрыгивает в автомобиль ДПС вместе с напарником. Они преследуют стрелка по улицам Кыштыма и задерживают вблизи одного из частных домов. Позже стало известно, что мужчина семь лет значился в розыскном списке, куда его внесли по подозрению в торговле наркотиками.