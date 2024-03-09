В ночь на субботу 9 марта неизвестный мужчина ударил девушку-промоутера заведения Bla Bla Bar, сломав ей нос после того, как охрана отказалась пропускать его в заведение. Соответствующие кадры и подробности происшествия публикует в своем материале портал 74.RU.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина в темной куртке наносит резкий удар кулаком в лицо девушки-промоутера в вестибюле бара. Своего агрессивного спутника пытается успокоить его спутница, однако безрезультатно. В итоге мужчину выводит на улицу охрана заведения.

По словам пострадавшей, она хотела встретить на входе в бар своих знакомых, однако агрессивно настроенный мужчина начал оскорблять охрану и других сотрудников заведения.

«На вид он был неадекватный, может быть, под какими-то веществами. Он высказывал мне разные неприятные вещи, я старалась не обращать внимания, но в итоге ответила. … Его, видимо, переклинило, и он меня взял и ударил в нос со всей силы», – рассказала пострадавшая.

Заявление пострадавшей было зарегистрировано в отделении полиции «Металлургический» по факту причинения телесных повреждений. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.