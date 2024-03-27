В аэропорту Пулково 48-летней мужчина предоставил представителям правоохранительных органов заведомо ложную информацию о наличии взрывоопасных веществ в ручной кладе его коллеги. В результате он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Житель Кемеровской области решил пошутить над своим коллегой и рассказал полиции, что в его сумке находится бомба. На место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники, чтобы проверить полученную информацию. В аэропорту Пулково была проверена ручная кладь подозреваемого, но в ней не было обнаружено ничего подозрительного. Поэтому в отношении 48-летнего мужчины было заведено уголовное дело.

«Следствием линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», – сообщает пресс-служба управления МВД.

Данная статья уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемого в даче заведомо ложных показаний отпустили под обязательство о явке.