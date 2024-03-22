В теракте пострадали восемь детей. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава России М. Мурашко.

Первоначально появилась информация о трех пострадавших детях возрастом 8 и 11 лет. По уточненным к полуночи данным, в теракте пострадали восемь детей. Состояние одного малыша оценивается как тяжелое, сообщил министр в эфире федерального канала. О характере травм, которые получил ребенок, не сообщается.

Подмосковный Минздрав уточнил, что число пострадавших увеличилось к полуночи до 145 человек. Девять пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Утром в центре крови Москвы доноры начнут сдавать кровь для пострадавших.

22 марта террористы ворвались в подмосковный Крокус Сити Холл и начали расстреливать безоружных людей, пришедших на концерт группы “Пикник”. Террористы также совершили несколько подрывов. По предварительным данным, пожар полностью уничтожил концертный зал.