Последние заявления Пентагона позволяет допустить, что США не отказались от разработки сценариев «молниеносной и глобальной» атаки на Россию. Такое мнение высказал главред «Арсенала Отечества» В. Мураховский.

Мураховский напомнил об одном из недавних заявлений Пентагона. Военное ведомство США сообщило, что не ведет разработку гиперзвукового оружия ядерного типа, а «только конвенционального». Эти слова говорят о том, что Вашингтон продолжает думать над планом, который позволит нанести по России «молниеносный и обезглавливающий» удар, приводит слова эксперта РИАН.

По словам эксперта, американская программа направлена на разработку плана, который, по мнению Вашингтона, уничтожит большую часть русского ядерного оружия, а также ликвидирует военное и политическое управление. При этом речь идет о применении неядерного оружия высокой точности. Разрабатываемый в США план призван лишить Россию «ключевого аргумента» в виде ядерного арсенала, еще раз подчеркнул Мураховский.