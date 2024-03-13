14 летняя школьница из Зеленограда пожаловалась сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних на своего отца, который дома курил марихуану. Она сообщила, что по квартире постоянно витает неприятный запах, который она плохо переносит.

Полицейские приехали к девочке, которая живет с отцом, в качестве профилактической меры, рассказал Telegram-канал SHOT. Однако школьница пожаловалась, что отец пристрастился к наркотикам.

Мужчина сперва отпирался, однако затем был вынужден передать правоохранителям остатки запрещенного вещества. Их отправили на экспертизу.

Если предположения о наркотиках подтвердятся, отец школьницы может оказаться в тюрьме. Ее же скорее всего отправят в детский дом. Но пока девочка остается жить с родителем.