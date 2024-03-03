В небе над Феодосией в Крыму прогремело несколько взрывов. О сильных хлопках рассказали местные жители, передает телеграм-канал Shot.

Звуки, напоминающие взрывы слышали над городом в начале третьего часа ночи 3 марта. Отмечается, что спустя некоторое время были слышны еще несколько подобных звуков. По сообщениям некоторых жителей, у них включилась сигнализация на автомобилях, в домах мелко дребезжали стекла.

По имеющимся на данный момент сведениям, в Феодосии сработала ПВО, противник пытался атаковать город беспилотными аппаратами. Официальная информация уточняется.

Напомним, 1 марта ВСУ попытались атаковать Крымский мост с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow. ПВО отразила это нападение, но движение по мосту временно приостанавливали.