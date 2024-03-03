Мормоны названы культом, торгующим женщинами в целях сексуальной эксплуатации

Полигамная религиозная община в штате Юте, как утверждает групповой иск, в действительности представляет собой «преступный культ», практикующий торговлю молодыми девушками и принуждающий их к ранним бракам, зачастую кровосмесительным. Источник: The Daily Beast.

Десять женщин, которые смогли покинуть или бежали из религиозного культа, возглавляемого в настоящее время 64-летним Полом Элденом Кингстоном, в среду подали федеральную жалобу против лидера мормонского культа, тринадцати членов его семьи и нескольких других членов общины. В жалобе объемом порядка 140 страниц в качестве ответчиков также упоминаются десятки предприятий и организаций, начиная от ресторанов, продуктовых магазинов, мормонской фундаменталистской деноминации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» и «фальшивого банка», которым управляет секта.

В иске утверждается, что высокоранговые члены культа активно практикуют торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, а также сексуальное насилие, жестокое обращение с детьми и принудительный труд. Податели иска указывают, что в некоторых случаях Пол Элден Кингстон (его фото ниже) принуждал юных девочек выходить замуж за мужчин, с которыми они находились в родственной связи, после чего их подвергали неоднократному домашнему насилию.

«Некоторые истицы были вынуждены «выходить замуж» за близких родственников, которые затем избивали и насиловали их», – сообщается в жалобе. «Почти всем девушкам было отказано в обычном образовании, их подвергали физическому насилию (или угрозам жестокого обращения), учили опасаться не мормонов и заставляли работать в течение многих лет с раннего детства, часто на изнурительной работе, с небольшой оплатой или вообще без нее».

Как в «Рассказе служанки»

Согласно коллективному иску, в среде мормонов практикуется модель управления в духе антиутопического романа Маргарет Этвуд (и одноименного сериала сервиса Hulu), при которой развод полностью запрещается и от девушек ожидают, что у них будет как можно больше детей. По словам участниц иска, им заявляли, что на них лежит «ответственность» за развитие культа посредством рождения детей, «и что они обязаны подчиняться сексуально, даже против своей воли, своим мужьям, чтобы производить на свет детей».

Группа в среде мормонов, называемая Орденом, заставляла маленьких детей работать на ее предприятиях до достижения установленного в США возраста, причем некоторые из них начинали трудиться уже в четыре года. Одно из предприятий-ответчиков, названных в иске – Standard Restaurant Supply – в 2023 году было привлечено к федеральной ответственности за нарушение законов о детском труде, сообщает «Солт-Лейк трибьюн».

Упомянутый в иске Орден также обвиняется в том, что он делает из детей соучастников различных преступлений, от фальсификации федеральных налоговых деклараций до уничтожения доказательств в уголовных расследованиях. Этот административный орган регулярно приказывал истицам помогать в совершении или совершать преступления, направленные на обман федерального правительства. Этот процесс называется в Ордене «Кровопусканием зверю», сообщается в исковой жалобе.

По мнению истиц, Орден сформирован с целью обогащения Кингстона и его ближайших родственников путем принуждения других мормонских семей работать на лидера бесплатно или за символическую плату.

«Это крупное финансовое предприятие, где все участники работают, чтобы внести свой вклад в нужды, желания и цели Пола Элдена Кингстона и его семьи, в ущерб отдельным членам», – сообщается в иске. «Орден удерживает зарплату у работающих членов общины и контролирует их трудовой доход по собственном усмотрению, избегая при этом всякой ответственности за нарушения трудового законодательства».

Как следует из протоколов суда, в четверг (29 февраля) председательствующий в этом деле судья поручил адвокатам истиц составить предлагаемый график дальнейшего разбирательства. По состоянию на пятницу (1 марта) никаких заявлений со стороны защиты (мормонов) прессе не поступало.