Немецкие молодожены, отправившиеся на Маврикию в медовый месяц, после его окончания обратились в суд. Они подали иск из-за слишком узкой кровати, испортившей им весь отдых.

В окружном суде Ганновера сообщили, что ширина кровати составляла всего 140 сантиметров. Этого, считают молодожены, недостаточно для комфортного сна двоих человек в пятизвездочном отеле. На одной человека, по их мнению, должно приходится больше, чем 70 см.

Суд стал на сторону молодоженов. Он изучил предложения отеля и отметил, что заведение позиционирует себя как место для комфортного отдыха с качественными услугами. Но таковые не были предоставлены, из-за чего гости остались недовольны медовым месяцем. По решению суда туристам следует выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере около 735 евро (по нынешнему курсу это 73,5 тысячи рублей).