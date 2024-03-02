Молдавские власти и представители Приднестровья должны начать переговорный процесс для поиска мирного решения конфликта, чтобы не допустить военное противостояние. Об этом в своем Телеграм-канале написали представители молдавской оппозиционной Соцпартии.

«Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным. Сейчас, как никогда, важно избежать военного конфликта. Нашим властям необходимо сесть за стол переговоров для разработки исключительно мирного решения проблемы Приднестровья, чтобы обеспечить мир и безопасность», – говорится в публикации.

Напомним, что в 1992 году власти Молдавии предприняли неудачную попытку силой разрешить Приднестровский вопрос. С тех пор Тирасполь стал неподконтрольной Кишинёву территорией. При этом около 60% населения Приднестровья являются русскими и украинцами.