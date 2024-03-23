За сутки российские силы лишили украинскую армию еще двух ЗРК С-300. О новых уничтоженных целях врага рассказывает в сводке от 23 марта Минобороны РФ.

В официальном тг-канале Минобороны пишет, что кроме двух зенитно-ракетных комплексов С-300, российские военные разбили РЛС П-18 и радиолокатор наблюдения. На 149 участках проведения СВО нанесены удары по пунктам временного базирования иностранных наемников ВСУ, боевикам и бронетехнике украинской армии.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 171 вражеский дрон, а также 29 снарядов чешской РСЗО Vampire и американской РСЗО HIMARS. С начала СВО киевский режим потерял 489 зенитных ракетных комплексов, говорится в сводке Министерства обороны России.