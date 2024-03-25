Отличившимся бойцам ВС РФ при задержании террористов, расстрелявших посетителей «Крокус Сити Холла», были вручены государственные награды. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Государственные и ведомственные награды были вручены военнослужащим группировки прикрытия Государственной границы Российской Федерации, проявившим мужество при задержании напавших на посетителей «Крокус Сити Холла» террористов. Процедуру награждения провел заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев прямо на позициях подразделения в Брянской области.

«Личному составу были вручены государственные награды медали “За отвагу” и медали Минобороны России “За боевые отличия”», – сообщает Минобороны РФ.

Напомним, что Следственный комитет РФ сообщил о 137 погибших и 182 пострадавших в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле».