Пункты временной дислокации (ПВД) диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины, расположенные в граничащих с Курской областью населенных пунктах Сумской области, были уничтожены ударами авиационных бомб ВС РФ. Соответствующие кадры поражения целей были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

«Фронтовая авиация ВС РФ уничтожила пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб», – сообщает Министерство обороны.

На опубликованных кадрах, можно увидеть момент точного поражения авиационной бомбой, оснащенной управляемым модулем коррекции и планирования, пункта временной дислокации украинских диверсантов. Сообщается, что украинские диверсанты обустроили пункт временной дислокации в одном из домов, расположенном в населенном пункте Рыжевка в Сумской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах вывоза с приграничных районов области 9 тысяч детей в безопасные регионы Российской Федерации.