Российские штурмовые группы продвигаются вперед в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении благодаря активной боевой работе расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». Соответствующие кадры боевой работы расчета РСЗО «Ураган-М» были опубликованы в официальном Телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Подразделения мотострелков группировки войск «Восток» ВС РФ на Запорожском направлении продвигаются вперед под прикрытием российских артиллеристов. Расчеты реактивной артиллерии наносят огневое поражение позициям противника, расположенным на линии боевого соприкосновения, после чего мотострелки штурмом занимают позиции ВСУ.

Передний край обороны противника в основном обрабатывается реактивными системами залпового огня «Град». При этом РСЗО «Ураган-М» работают по более удаленным от линии фронта целям, а также обеспечивают прикрытие артиллерийских расчетов. «Ураган-М» эффективно поражают артиллерию противника в ходе контрбатарейной борьбы.