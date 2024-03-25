За понедельник, 25 марта, вражеские подразделения пытались 10 раз атаковать российские позиции под Авдеевкой, сообщили в МО РФ.

В официальном тг-канале Минобороны РФ сообщает, что слаженные и профессиональные действия группировки российской армии «Центр» позволили улучшить позиции ВС РФ по переднему краю. За сутки штурмовики четырех бригад ВСУ пытались прорвать российские позиции вблизи Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей. Все атаки врага успешно пресечены.

В результате безуспешных атак украинская армия потеряла до 120 боевиков, 6 танков, 2 БМП, 2 военных пикапа. Во время контрбатарейных ударов ВС РФ уничтожили вражескую САУ «Акация», пушки Д-20 и «Рапира», а также американскую станцию РЭБ AN/TPQ-48.