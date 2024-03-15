В составе диверсионно-разведывательных групп ВС Украины, пытавшихся с боем зайти на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации 14 марта, были иностранные наемники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Телеграм-канале.

По информации оборонного ведомства, для достижения эффекта внезапности командование ВСУ перебросило к границам России диверсионно-разведывательную группу, сформированную из бойцов сил специальных операций и иностранных наемников, двумя вертолетами Ми-8. Используя рельеф местности, украинские вертолеты успешно доставили около 30 диверсантов в приграничный с Россией район.

Украинские диверсанты и иностранные наемники пытались с боем прорваться по направлению к селу Козинка, расположенному в Белгородской области. Однако передвижение группы было выявлено подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации и пограничными отрядами ФСБ.