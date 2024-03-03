Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила в Телеграм-канале об уничтожении системами ПВО вражеского беспилотного летательного аппарата Ленинградской области. По информации оборонного ведомства, дрон ВСУ был сбит над территорией региона средствами противовоздушной обороны 2 марта в 19:30 по московскому времени.

Кроме того, украинский беспилотник пытался атаковать порт Бронка в Санкт-Петербурге. Но дрон был сбит системами противовоздушной обороны. Кроме того, средства ПВО сработали также в Ломоносовском районе Ленинградской области. Согласно заявлению губернатора региона Александр Дрозденко, вражеские воздушные цели были сбиты над акваторией Финского залива.

В ночь на 3 марта системы ПВО сработали над территорией Республики Крым. По сообщению Министерства обороны РФ, над территорией полуострова было сбито 38 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Звуки взрывов были слышны в городе Феодосия, о чем сообщили местные жители в соцсетях.