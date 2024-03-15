Украинские диверсанты понесли серьезные потери во время попытки прорваться на территорию Белгородской и Курской областей 14 марта. Одна из диверсионных групп решила закрепиться в частном доме в одной из приграничных деревень, однако была ликвидирована в полном составе. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии», – отметили в Минобороны.

Остатки украинских диверсантов были ликвидированы на минном поле во время попытки отойти вглубь территории Украины. При этом реактивная система залпового огня «Торнадо» ВС РФ уничтожила группу эвакуации ВС Украины, которая пыталась эвакуировать раненых диверсантов.

В результате слаженной боевой работы подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и пограничных отрядов ФСБ противник понес безвозвратные потери в количестве 50 человек только на одном направлении.