К северо-западу от Артемовска российские бойцы взяли штурмом опорный пункт противника. Они заняли объект, тем самым существенно улучшим свои позиции, рассказали в министерстве обороны РФ.

«На Артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска», – сообщило военное ведомство.

БПЛА обнаружил вражеский опорник, после чего информация о нем была передана десантникам. Они провели артподготовку, после чего объект был окружен несколькими БМД-2, ведущими огонь по противнику. Одновременно с этим к опорному пункту подошли штурмовые группы, которые выбили боевиков ВСУ и провели зачистку, уничтожив всех, кто пытался еще оказывать сопротивление.