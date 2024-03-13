Министерство обороны РФ сообщило, что военными из ремонтно-эвакуационной бригады провели спасательную операцию подбитого российского вертолета, находящегося всего в 15-ти километрах от зоны проведения активных боевых действий. Подробности эвакуационной миссии рассказал прапорщик Виталий Косякин, являющийся специалистом по ремонту и возврату в строй поврежденной военной техники.

По его словам, сложность выполнения данной задачи заключалась в том, что вертолет необходимо было транспортировать незаметно для противника. Для проведения эвакуации боевой машины были использованы два крана и трал для транспортировки. Данная миссия происходила в темное время суток, чтобы не быть замеченными вражескими разведывательными дронами.

Кроме того, по словам Косякина, российской эвакуационной бригаде удалось не только вывезти свою подбитую технику, но и трофейные боевые машины ВСУ, в том числе боевые машины пехоты Bradley, переданные Соединенными Штатами.