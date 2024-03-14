В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российским бойцам удалось сорвать попытку противника проникнуть на территорию нашей страны. Боевики ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Сподарюшино. Но ВС РФ смогли пресечь все попытки врага осуществить данные действия.

В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие ликвидировали порядка 195 украинских боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 3 единицы машин для разминирования УР-77.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Согласно заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, минувшей ночью в Белгороде неоднократно звучали сигналы тревоги. Противник атаковал область с помощью дронов. По сообщению Минобороны РФ, над городом было сбито 8 реактивных снарядов. Один из снарядов попал в граждански автомобиль, в результате чего два пассажира получили ранения, а водитель погиб.