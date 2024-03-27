Российские саперы продолжают работы, которые сделают Мариуполь и его окрестности безопасными для гражданского населения. Минобороны РФ в официальном тг-канале показывает кадры работы саперов сводного отряда разминирования группировки «Восток».

Командир группы саперов с позывным Нежиголь рассказывает, что разминировано больше двух тысяч снарядов. Сейчас работы по разминированию особенно важны, ведь людям нужно засаживать поля. Поэтому приоритет отдается сельхозугодиям, поясняет Нежиголь. Нужно дать мирному населению работать на полях, засевать их, собирать урожай – это часть возвращения к мирной жизни, добавляет командир.

Офицер уточнил, что в основном саперам попадаются снаряды от артиллерии, в том числе реактивной, а также мины и гранаты. Самые опасные «находки» саперы подрывают при помощи накладного заряда на месте. Работы ведутся на разных участках, в том числе в самом Мариуполе и его ближайших пригородах.