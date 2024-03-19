Если бы не действия бойца Сергея Колючего Соленова, то подвига героического танка «Алеша», отбившего атаку двух танков и 6 БТР врага, могло бы не быть. О бойце, который спас командира танка «Алеша», рассказало в новом репортаже Минобороны РФ.

Колючий спас командира «Алеши» Александра Ласку Левакова от разорвавшейся гранаты. При выполнении одной из задач они оказались рядом в одном окопе. Когда услышали характерное жужжание вражеского дрона, попытались спрятаться в лесу. Однако дрон всё равно скинул гранату. Колючий признался, что интуитивно закрыл собой комвзвода. Потом отключился.

Когда Колючий очнулся, понял, что в теле – множество осколков, и увидел подбадривающие глаза Ласки. Он заверил, что за спасение командира Колючему теперь орден дадут. Тогда воспринял слова как подбодряющую шутку, но потом действительно получил Орден Мужества.

Уже в госпитале Ласка нашел Колючего, они обменялись контактами и старались оставаться на связи. Комвзвода приехал на награждение и лично пожал руку своему спасителю.