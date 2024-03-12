12 марта мирные жители курского села Теткино продолжали заниматься будничными делами, лишь из соцсетей узнав о том, что в их село пытались прорваться вражеские диверсанты. Минобороны РФ показало кадры, снятые на улицах, в магазинах, общепите поселка.

В сообщении МО РФ отмечается, что мирные жители Теткино не ощутили последствий боя, который проходил на окраине их населенного пункта. В селе без ограничений функционируют магазины и госучреждения, ходит общественный и личный транспорт. Сами жители сообщают, что в селе «всё спокойно».

В ролик Минобороны РФ включило короткий рассказал командира парашютно-десантной роты. Он сообщил, что вражеским диверсантам не позволили зайти в село, разбив их при помощи артиллерии и стрелкового оружия.

12 марта враг атаковал сразу две российские территории – Белгородскую и Курскую области. На Курскую область киевский режим отправил больше десяти беспилотников, которые были перехвачены расчетами ПВО. Также вторгнуться в Россию в районе курского Теткино попытался диверсионный отряд ВСУ. С большими потерями он был вынужден ретироваться.