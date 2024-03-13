В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ходе ожесточенных сражений с противником российским подразделениям удалось ликвидировать до 460 человек личного состава ВСУ на Авдеевском направлении. Отмечается, что ВС РФ удалось значительно улучшить свое положение на данном участке фронта по переднему его краю.

Российскими силами было отражено 12 штурмовых атак противника. Кровопролитные бои были в районах таких населенных пунктов ДНР, как Кирово, Орловка, Новобахмутовка, Бердычи, Тоненькое.

«Противник потерял до 460-ти военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей», – сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Ранее МО РФ сообщало, что российским силам удалось поразить американский зенитный ракетный комплекс Patriot, находящийся в Харьковской области. Отмечается, что российские бойцы нанесли удар по вражескому ЗРК ударом из ракетного комплекса «Искандер» 9 марта.