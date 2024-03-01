Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Авдеевском направлении российскими подразделениями были отражены девять атак со стороны ВСУ. Видеозапись с его заявлением была опубликована в официальном Телеграм-канале Министерства обороны России.

«Подразделениями группировки при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены девять контратак 47-й, 61-й механизированных бригад в районах Новобахмутовки, Семеновки. Кроме этого, нанесено поражение формированиям 53-й, 61-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад в районах Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского», – заявил Савчук.

По словам начальника пресс-центра, потери противника на данном направлении составляют 490 бойцов, 7 танков, 2 боевые машины пехоты, включая Bradley.

Ранее сообщалось, таможенный пункт в Брянской области подвергся обстрелу украинского танка. В результате вражеской атаки были уничтожены 3 грузовика, а четвертый был посечен осколками.