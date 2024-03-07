Российская авиация продолжает уничтожать бронетехнику и опорные пункты противника на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Кадры ракетных ударов по позициям ВСУ на Северодонецком направлении были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 ВС РФ ликвидировали пехоту Вооруженных сил Украины неуправляемыми авиационными ракетами С-8, осуществив пуски с максимально близкого расстояния при сложных погодных условиях.

Экипажи боевых вертолетов осуществили пуски ракет по позициям противника с кабрирования, а затем выполнили отворот от цели и выпустили тепловые ловушки. Уход на базу осуществлялся на предельно малых высотах с маневрами с целью преодолеть силы противодействия противника.

По словам командира ударного вертолета Ка-52 с позывным «Ледоруб», все экипажи вернулись целыми на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.