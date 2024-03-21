Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили на Белгородском направлении до 30 военнослужащих и одну реактивную систему залпового огня Vampire ВС Украины в течение последних суток. Об этом во время брифинга Министерства обороны заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военнослужащие продолжают проведение мероприятий на государственной границе для предотвращения проникновения на территорию страны диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины.

Средствами воздушной разведки в окрестностях российской границы было выявлено передвижение мобильных групп противника и нанесено им огневое поражение. Противник потерял три пикапа, около 30 военнослужащих и одну реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства, использовавшуюся для регулярных обстрелов мирного населения Белгорода.

Также ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации иностранных наемников и военнослужащих 105-й бригады территориальной обороны ВСУ, расположенным в приграничных районах Сумской области.