В ходе военных учений на территории Польши погиб уже пятый боец в течение месяца. Оборонное ведомство страны приняло решение об остановке всех мероприятий с использование взрывчатых веществ до выяснения обстоятельств трагедии. Об этом в беседе с журналистами сообщил главнокомандующий родами Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский.

По его словам, 30-летний старший солдат польской армии погиб во время учений в Высоких Татрах. В результате несчастного случая польский боец получил смертельное ранение, ему пытались оказать помощь горные спасатели, однако вернуть жизненные функции военнослужащему не удалось.