Пресс-службой Министерства обороны России были опубликованы кадры боевой работы артиллерии группировки войск «Юг». Российские артиллеристы нанесли поражающий удар по опорному пункту противника на Донецком направлении, сообщается в военном ведомстве.

Отмечается, что высокоточный удар по укрепрайону ВСУ на Донецком направлении был нанесен расчетом гаубицы Д-20 152-мм. Корректировать огонь российским артиллеристам помогали операторы беспилотных летательных аппаратов. С помощью дронов российские бойцы вычислили координаты местонахождения укрепленных позиций противника, которые были переданы артиллерийским расчетам.

«В результате точной стрельбы российские артиллеристы уничтожили опорный пункт и живую силу противника», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта украинских боевиков, расположенного на Северодонецком направлении. Вражеский укрепрайон и живую силу ликвидировали штурмовики Су-25.