Одной полуторатонной бомбы с умным модулем планирования и коррекции хватило, чтобы уничтожить порядка трех сотен боевиков вражеского нацформирования «Кракен»* (*запрещен в РФ за терроризм). Об этом 16 марта доложил министру обороны С. Шойгу начштаба ОГВ генерал-полковник А. Ким.

Во время совещания в штабе Объединенной группировки войск Ким сообщил, что российские пилоты точным ударом ФАБ-1500 уничтожили пункт, на котором базировались украинские националисты «Кракена»* (*запрещен в РФ за терроризм). Потери врага оценены в 300 боевиков.

Ким сообщил, что за неделю российские бойцы лишили врага трех американских ЗРК Patriot, одной БМРСЗО Vampire, десяти натовских артсистем. Точные удары также нанесены по складам с ГСМ и арсеналам со снарядами ВСУ.

Шойгу заслушал доклады других командующих, которые рассказали о текущей обстановке на разных участках СВО, особенностях тактики противника, действиях ВС РФ на наиболее важных участках, работе разведки и эффективности ведения контрбатарейной борьбы.