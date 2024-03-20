Довольно большое количество военнопленных в зоне СВО считаются пропавшими без вести, поскольку не могут сообщить своим родным, что выжили и попали в плен из-за незнания наизусть номеров телефонов близких людей. Об этом в беседе с РИА Новости заявила советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Анастасия Кушлейко.

По ее словам, во время встреч с военнопленными обнаружилась довольно неожиданная, но распространенная проблема – многие бойцы не помнят наизусть номеров телефонов своих родных и близких. Родных некоторых военнопленных удается найти по страничкам в социальных сетях, однако выполнить поиск таким образом получается не всегда.

«Со смартфонами исчезла привычка заучивать наизусть номера наших близких», – резюмировала представитель МККК.

Кушлейко отметила, что данная проблема также касается и некоторых гражданских, выехавших из зоны боевых действий без своих телефонов. Многие граждане просто не знают, как связаться со своими близкими, поскольку хранили их номера только в памяти своих телефонов.