Актер Виталий Юсупов рассказал изданию «Московский комсомолец», что с начала специальной военной операции он работает с российскими военными. Получив образование психолога, артист занимается с получившими контузии в результате ранений бойцами.

Основу занятий составляют дыхательные упражнения. Они учат расслаблению, а также со временем помогают восстановить нормальную речь, избавится от заикания. Но такой эффект наступает лишь в случае, когда военнослужащий делает упражнения осознанно, выполняет все рекомендации актера.

Юсупов практикует подобные психологические практики еще с 2014 года. Тогда он и его коллеги отвечали на телефонные звонки людей, интересующихся, почему Киев бомбит мирные города Донбасса. Сейчас он выводит военнослужащих из состояния стресса, помогает им вернуться к нормальной жизни, а также вернуть душевное спокойствие.