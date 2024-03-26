Юристы, которые выступают правозащитниками фигурантов уголовного тела о теракте в «Крокусе», начали получать угрозы. Об этом сообщила член СПВ Е. Меркачева.

В беседе с МК представитель Совета по правам человека при президенте РФ сообщила, что адвокаты террористов и причастных к событиям в «Крокусу» начали получать от неизвестных угрозы. В анонимных сообщениях от адвокатов требуют отказаться от дел по защите террористов и причастных. При этом, пояснила Меркачева, ни один из защитников не имеет возможности отказаться от дела.

В звонках и сообщениях адвокатам угрожают расправой как над ними, так и над членами их семей. Юристы получают угрозы, в том числе им обещают отрезать уши или расправиться другим жутким способом, если они не прекратят защищать террористов, сообщила Меркачева.