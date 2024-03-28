В спецоперации ВС РФ на Украине принимает участие британский подданый Эйден Миннис. В январе 2024 года он вступил в ряды Вооруженных сил России и принял присягу под звуки государственного гимна, пишет издание The Mirror.

Миннис заявляет, что готов «умереть за Путина и свои идеалы». Также он не собирается возвращаться в Британию даже после завершения конфликта. Семья не разделяет его пророссийских взглядов и поэтому отвернулась от Эйдена.

В социальных сетях британец регулярно публикует фото в форме ВС РФ и под российским флагом.

«Командир сказал есть, принимать душ и спать с автоматом Калашникова», — подписал он одну из фотографий, на которой запечатлен в кровати с оружием.

Миннис находится в Луганске и является единственным британцем в ЛНР. Однако известно, что на стороне ВС РФ принимает участие в боевых действиях еще один гражданин Великобритании.