Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников назвал число погибших людей в регионе от обстрелов со стороны ВСУ в период с 12 по 18 марта. Согласно официальным данным, в результате атаки противника на Белгородскую область погибло 11 человек.

«Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли», — сообщил Иконников.

Известно, что в Белгородской городской больнице проводится лечение 23 пострадавших. 17 человек пребывают в областной больнице. Среди получивших ранения, есть два ребенка. В тяжелом состоянии находятся 9 человек, но, по сообщению министра, их состояние стабильное. Иконников отметил, что сейчас рассматривается возможность отправки тяжелобольных в федеральный медицинский центр, если не будет улучшения их состояния.

Утро 18 марта в Белгороде началось с серии новых взрывов. Известно, что есть один пострадавший, который находится в медицинском учреждении. В результате атаки ВСУ, разрушения получил один хозобъект, жилой дом и гражданский автомобиль.