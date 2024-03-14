В ночь на 14 марта территорию Украины охватили сигналы воздушной тревоги, звучащие во многих населенных пунктах. Жители проснулись от многочисленных взрывов, прогремевших в тыловых районах. Местные Телеграм-каналы опубликовали многочисленные посты, что в небе над Харьковской, Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской областями было замечено массовое сосредоточение российских беспилотных летательных аппаратов.

Стоит отметить, что информация, передаваемая в украинских Телеграм-каналах и официальных украинских источниках имеет кардинальные отличия. Авторы ТГ сообщили, что украинская система ПВО не смогла среагировать на дроновую атаку со стороны ВС РФ. А вот официальные источники заявили, что все БПЛА были сбиты. И если что и упало, то это были, лишь осколки подбитых дронов.

Информацию о взрывах на территории воинской части в Белополье, городе в Сумской области, местная администрация «прикрыла» комментарием, что «ПВО была отражена атака российских БПЛА, в результате чего на земле есть незначительные повреждения». И таких примеров можно привести массу.

Доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян объяснил, что украинскими властями законодательно было запрещено «не только распространять, но даже фиксировать результаты российских атак».