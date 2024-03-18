Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по месту проведения совещания офицеров украинской армии и Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Телеграм-канале.

Ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллеристы группировки войск ВС РФ нанесли удар по выявленному разведкой месту проведения совещания высокопоставленными командирами ВСУ и СБУ. Также в результате удара была уничтожена бронетехника и ликвидирован личный состав ВСУ в 137-ми районах в зоне проведения специальной военной операции.

При этом средствами ПВО ВС РФ было сбито один вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, а также перехвачено 143 беспилотных летательных аппарата, 22 реактивных снаряда РСЗО «Град» и Vampire, 3 реактивных снаряда РСЗО «Ураган» и 1 реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

С момента начал СВО российской армией было уничтожено 577 самолетов и 270 вертолетов Вооруженных сил Украины.