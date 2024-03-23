Командир танковой роты ВС РФ Хасан Сабзалиев удостоился ордена Мужества за героизм в зоне проведения специальной военной операции. В бою против ВСУ он был ослеплен противотанковой миной противника, но продолжил наносить удары по его позициям.

Сам танкист рассказал, что по танку попала вражеская мина. После этой атаки он выглянул из боевой машины, чтобы вдохнуть воздуха, а затем понял, что полностью ослеп.

«Потом я понял, что полностью потерял зрение, меня накрыло. Мы нанесли удар по вражеской позиции и я сказал наводчику, что пришло время возвращаться. Считают, что боевая задача по уничтожению противника нами была выполнена на крепкую четверку», — рассказал Сабзалиев.

Зрение танкисту удалось вернуть. После лечения и реабилитации он не захотел оставаться дома, а вновь вернулся на передовую и участвует в боевых действиях против ВСУ.