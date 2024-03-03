Минобороны РФ рассказало о подвиге ефрейтора Михаила Верхоланцева, который в одиночку не только отразил попытку наступления ВСУ, но и вынудил противника отступить.

Ефрейтор занимал огневую точку, с которой успешно атаковал противника. Однако ВСУ перешли к атакующим действиям и, обнаружив позицию Верхоланцева, задействовали все виды оружия для ее уничтожения. Они стреляли из артиллерии и танков, гранатометов и стрелкового оружия.

Несмотря на это, боец продолжал отбиваться. В какой-то момент он внезапно для противника сменил позицию, вышел во фланг штурмовой группы и заставил ее отступать, открыв огонь из гранатомета.

После этого боец вернулся в расположение своего взвода и оказывал помощь раненым военнослужащим, нескольких из них, нуждающейся в серьезной помощи, он эвакуировал в госпиталь.