Ефрейтор ВС РФ Дмитрий Быргазов помог раненым сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, а затем в одиночку захватил вражеский опорный пункт. О его подвиге рассказало Минобороны.

Штурмовая группа российских войск нарвалась на отчаянное сопротивление боевиков, много бойцов получили ранения и не могли продолжать бой. Быргазов сперва организовал эвакуацию, сумев уцелеть под вражеским обстрелом.

После этого он взял дополнительные боеприпасы и прошел несколько километров пешком, чтобы обойти опорный пункт противника. Появление ефрейтора совсем не с той стороны, откуда ожидалось, сбило боевиков ВСУ с толку. Пока они приходили в себя, Быргазов зачистил опорник, а также подобрал и замаскировал самые выгодные огневые рубежи.

В дальнейшем он на протяжении суток отстреливался от штурмовиков ВСУ, пытавшихся пробраться на позицию. Они использовали дроны-камикадзе и артиллерию, но так и не смогли одолеть одинокого ефрейтора. В результате подошли основные силы, занявшие обнаруженные Быргазовым выгодные позиции.