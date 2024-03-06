Расчет ПЗРК «Игла» группировки российских войск «Восток» под Угледаром сбивает минимум один вражеский вертолет за месяц. Об этом агентству ТАСС рассказал стрелок-зенитчик с позывным «Сыч».

Вертолеты и истребители являются основными воздушными целями переносного зенитно-ракетного комплекса. При этом бойцы применяют хитрость – они дожидаются, пока летательный аппарат ВСУ выпустит тепловые ловушки и только потом наносят по нему удар. В этом случае зенитная ракета летит точно в цель, не отвлекаясь на другие мишени.

Также расчет ПЗРК успешно поражает вражеские беспилотные аппараты. Их количество давно перевалило за сотню, эту воздушную мелочь никто особо не считает, так как она уничтожается без особых проблем. Как дроны, так и вертолеты с истребителями бойцы сбивают с дистанции не больше 5 километров.