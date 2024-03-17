В результате успешных штурмовых действий подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ был освобожден населенный пункт Мирное, расположенный на территории Запорожской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Сообщается, что военнослужащие ВС РФ успешно отразили контратаку украинской штурмовой группы 72-й механизированной бригады на Южно-Донецком направлении в окрестностях населенного пункта Водяное в ДНР. В результате боестолкновения противник понес потери в количестве 120 военнослужащих. Также было уничтожено 3 автомобиля ВС Украины.

На Авдеевском направлении подразделения ВС РФ успешно отразили девять украинских контратак в окрестностях населенных пунктов Новобахмутовка, Шумы, Ленинское, Водяное, Первомайское и Бердычи в ДНР. Штурмовые группы из состава 24-й, 47-й, 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 78-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад ВСУ понесли потери в количестве до 380 военнослужащих. Также бойцами ВС РФ было уничтожено две бронемашины и десять автомобилей ВСУ на данном направлении.