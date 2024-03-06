Два истребителя Королевских ВВС Великобритании «Тайфун» и британский же самолет радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки RC-135 приблизились к границе воздушного пространства России над Черным морем. В связи с этим в небо был поднят истребитель Су-30 ВКС РФ.

Британские самолеты моментально развернулись и ушли подальше от границ, заметив российский истребитель.

«При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, это не первый случай приближения западных самолетов к границам воздушного пространства. Ранее истребитель Су-27 был поднят в воздух для сопровождения французского «летающего радара» E-3F.