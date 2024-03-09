Массированная атака беспилотных летательных аппаратов противника была отражена средствами противовоздушной обороны ВС России в ночь на 9 марта. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем Телеграм-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено один украинский дрон в небе над Белгородской областью, два беспилотника в небе над Курской областью, три беспилотных летательных аппарата в небе над Волгоградской областью и 41 ударный дрон ВСУ в небе над Ростовской областью.

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации также отразили восемь атак украинской армии на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.