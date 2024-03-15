Британское Минобороны не намерено поставлять на Украину новейшие лазерные комплексы DragonFire. В настоящий момент это вооружение лишь проходит первые испытания, сообщило издание Newsweek.

Видео испытаний установок DragonFire появилось в Сети 12 марта. Разработчики рассказали, что эти боевые системы предназначены для противовоздушной обороны, особенно эффективно они расправляются с беспилотными летательными аппаратами. Благодаря лазеру существенно снижается расход зенитных ракет.

Минобороны Великобритании подсчитало, что всего за 10 секунд лазер сжигает столько же энергии, сколько бытовой электрообогреватель за один час. Стоимость одного выстрела при таком расходе составляет около 13 долларов. При этом сведения о дальности поражения целей создатели комплексов держат в секрете.

Напомним, в Киеве под впечатлением от видео испытаний заявили, что готовы испытывать лазерные установки DragonFire на своей территории в реальной боевой обстановке.