Известный сербский актер Милош Бикович, сыгравший во многих российских кинолентах, рассказал, что очень любит Россию. Такое заявление он сделал во время своего выступления на марафоне «Знание. Первые», проводимом в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По словам артиста, ему очень нравится русская литература, которую он читает запоем.

«Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу. Я почувствовал, что, когда я читаю русских писателей, во мне как будто открываются какие-то внутренние глаза», — заявил Бикович.

Артист рассказал, что окончательно осознал свою любовь к России во время паломничества по храмам России, которое он совершил в 2010 году. В 2021 году актер официально стал гражданином Российской Федерации. Также Бикович отметил, что культурный код сербов и русских являются схожими.

По поводу успеха фильма «Холоп» артист отметил, что в фильме поднимаются вопросы перевоспитания и справедливости. Кроме того, важно, что «человека не губят, а помогают ему исправиться и спасти свою душу».