Британская разведка Ми-6 и «еще две страны» являются организаторами теракта в Крокус Сити Холле. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он пояснил, что на причастность Великобритании указывает участие в теракте уроженцев Таджикистана. Лондон на протяжении всей своей истории только и делает, что сталкивает лбами людей разных национальностей.

«Я, когда вчера читал соболезнования со стороны посольства Великобритании, думал: вот, черти какие, бессовестные! Там не только Великобритания, там еще есть две страны, которые всячески пытаются оставаться в стороне, в тени, но наши спецслужбы в курсе, кто это и что это», — заявил парламентарий.

Он отметил, что террористы сыграли роль дешевых агентов англосаксов, которые после выполнения задания просто утилизируются. Скорее всего, никто даже не собирался продумывать для них пути отхода. Им сказали бежать в сторону украинской границы, так как там были весьма высоки шансы на ликвидацию боевиков российскими силовиками.

«Они сильно рассчитывали, что таким безумным рывком в сторону Украины они задвухсотятся, и тем самым концы в воду будут. Это — бросовая агентура», – подвел итог Милонов.